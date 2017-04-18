На Львівщині храм зробив подарунок вірянам на Великдень: показав Путіна у пеклі (фото, відео)

На Великдень у храмі св. Йосафата, що у Червонограді Львівської області, вирішили зробити парафіянам подарунок - відкрити для огляду композицію при вході, яка зображує Страшний суд.

Побачене дещо здивувало червоноградців - там, де зображено пекло і грішники, в одному вогні горіли герб СРСР, німецька свастика і чоловік, який дуже схожий на президента Росії Володимира Путіна, передає Zaxid.net.

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Значно більший ажіотаж картина викликала в мережі. Були такі, яким сподобалась ідея, мовляв, а де ще бути Путіну, як не в пеклі. Інші ж обурились таким рішенням - храм повинен заспокоювати і надихати, а не дратувати зображенням російського президента.

При цьому отець храму Михайло каже, що це не Путін - а збірний образ бюрократа і злочинця. "Хтось бачить, що це Путін, хтось - що це бюрократ, який обікрав країну і не бачить Воскресіння навіть в останні дні. А ще там є герб СРСР і німецька свастика. Там горять ті, які були причиною сліз, вбивства, крові і смерті. Хто там є, там є по праву", - впевнений священик, однак від розгорнутих коментарів відмовився.

Також настоятель храму не пояснив, кому належала ідея зобразити у сцені пекла чоловіка в костюмі, так схожого на президента Росії.