В Одесі чеський скрипаль-віртуоз Шпорцл дав концерт у трамваї під час руху (відео)

В Одесі чеський скрипаль-віртуоз Павел Шпорцл, який вперше прибув до України, сьогодні дав концерт у вагоні трамвая під час руху.

Як передає кореспондент УНІАН, Шпорцл грав на скрипці під час руху трамвая, який прямував за маршрутом № 5 (Аркадія - Центральний автовокзал). Для пасажирів, які заходили у вагон, концерт став повною несподіванкою. Люди дякували скрипалю оплесками.

Як пояснив журналістам Шпорцл, в Україну він приїхав вперше, і концерт у трамваї також є його першим таким досвідом.

«Потрібно було докладати зусиль, щоб стояти рівно і водночас грати», - сказав він.

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В Одеському національному академічному театрі опери та балету увечері 18 квітня відбувся великий концерт скрипаля, а виступом у трамваї він хотів показати, що підтримує прагнення українців до ЄС. Він виконав «Оду до радості» Людвіга ван Бетховена (гімн Євросоюзу), а також всесвітньо відомі твори Нікколо Паганіні і Йоганна Себастьяна Баха.

Музикант розповів також, що його прибуття до Одеси пов'язане зі зйомками 8-серійного документального фільму про чеських скрипалів. Зокрема, про тих, хто приїжджав до Одеси, щоб розвивати тут культуру гри на скрипці.

«Найголовніша частина фільму про школу Отакара Шевчика (чеський скрипаль, композитор 1852-1934 рр. - УНІАН), який почав своє навчання в Києві і учнем якого був Ярослав Коціан (чеський скрипаль, педагог, 1883-1950 рр..), який після навчання приїхав до Одеси, щоб викладати», - сказав Шпорцл.

Довідка УНІАН. Павел Шпорцл народився 25 квітня 1973 року. Чеський скрипаль-віртуоз, виконавець класичної музики.

Крім своїх музичних здібностей і неабиякої майстерності, Шпорцл відомий також тим, що на виступах одягається не в традиційний фрак, а в сорочку і штани, на голову пов'язує хустку, в одному вусі носить сережку. За це він, зокрема, отримав такі прізвиська, як «пірат концертних залів» або «рокер класичної музики».