Жителям Дніпра масово розсилають повідомлення про відключення світла і води, у мерії говорять про провокацію

З 19 квітня жителі Дніпра отримують масову sms-розсилку в якій сказано, що ось-ось місто залишиться без електрики і води, тому треба терміново запасатися всім необхідним.

Таке повідомлення отримала і журналіст ТСН.

У мерії закликають городян одуматися і не реагувати на цю провокаційну інформаційну атаку.

"Це нагнітання істерії. Ми будемо з'ясовувати, хто це робить. Потепління буде вже через пару днів. До плюс п'ятнадцяти", - прокоментував міський голова Дніпра Борис Філатов.

У той же час запустили опалення у всіх пологових будинках і дитячих лікарнях Дніпра. Місто отримало ліміти на газ. Енергетики відновлюють обірвані дроти там, де будинки досі залишаються без електропостачання.

Комунальники зрізають і прибирають повалені дерева. Їх вже майже чотири тисячі. І, як встановили під час ліквідації, більше половини з цих дерев повинно було бути обрізане минулого року. Але завадили цьому мешканці та активісти. Комунальники кажуть, що люди просто вкладалися під техніку, щоб врятувати улюблені дерева. Тому мерія закликає правоохоронні органи тепер покарати винних.

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Нагадаємо, морози в Дніпрі знищили десятки реліктових рослин у ботанічному саду.