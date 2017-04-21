Теракт у лютому 2015 року у Харкові: оновлений склад суддів розпочне заново слухати справу

Фрунзенський райсуд Харкова після заміни одного з суддів колегії заново почне слухання справи про теракт біля Палацу спорту, що був скоєний 22 квітня 2015 року.

Як повідомив УНІАН адвокат потерпілих Олег Головков, відповідне рішення сьогодні, 21 квітня, ухвалив Фрунзенський райсуд Харкова.

За словами адвоката, після того, як у колегії суддів помінявся один із суддів, підсудний Володимир Дворніков всиловив категоричну позицію починати слухання справи з самого початку. З огляду на його позицію, суд ухвалив відповідне рішення про слухання справи з початку.

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Головков зазначив, що попереднє засідання у справ призначене на 26 квітня.

Як повідомляв УНІАН, 22 лютого 2015 року в Харкові під час траурної ходи, присвяченої пам'яті героїв Небесної сотні та загиблим на Донеччині, біля Палацу спорту на проспекті Петра Григоренка (тоді – проспект Маршала Жукова) стався теракт, внаслідок якого загинули четверо людей та дев'ятеро отримали поранення.

Чотири дні потому СБУ заявила про затримання за підозрою у скоєнні теракту трьох чоловіків. Згідно до офіційного повідомлення Фрунзенського райсуду, підозрювані - Володимир Дворніков, Віктор Тетюцький та Сергій Башликов. За даними силовиків, чоловіків завербували російські спецслужби, вони проходили підготовку в Бєлгороді (РФ), а за вчинення теракту повинні були отримати 10 тис. доларів.