У США успішно випробували вакцину від раку, яка може захистити людство від пухлин

У США вчені з інституту раку в Бостоні представили результати тестування нового різновиду терапії раку, яка може захистити людей від пухлин. Про це пише Science Alert.

Відтак, особливість нової терапії полягає в тому, що вакцина була специфічною для кожного пацієнта. Іншими словами, кожна вакцина була націлена на конкретні ракові клітини, що запобігло ранньому рецидиву у 12 пацієнтів з раком шкіри, а також підвищила імунітет цих пацієнтів. Кожна з цих вакцин містять неоантігени, які є мутантними білками, специфічними до пухлини конкретного пацієнта.

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Як тільки імунна система пацієнта отримує дозу неоантігенів, вона може активувати Т-клітини пацієнта, щоб атакувати ракові клітини.

"Хоча ці результати мають перспективний характер, методи лікування є відносно новими і потребують значно більше клінічних випробувань", – підкреслила керівник дослідження Кетрін Ву.