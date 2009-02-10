Закрилася «Газета 24»

Вчора медіахолдинг «МедиаДом» припинив випуск друкованої версії щоденного видання «Газета 24», повідомляє "Дело". При цьому, як запевняють її власники, працюватиме електронна версія видання — портал 24.ua. Штат газети складав більше 100 журналістів, працювати над порталом залишилися 15 осіб.

Як заявляють в медіахолдинзі, газета лише тимчасово припиняє вихід і її випуск буде відновлений. «У зв`язку з переформатуванням щоденна «Газета 24» на якийсь час припиняє вихід друкованої версії. Необхідність посилення позицій на медіаринку вимагає проведення ребрендинга видання», — пояснює Людмила Ярошенко, прес-секретар головного акціонера «МедиаДом» Володимира Костеріна. За її словами, на зміну формату видання планується витратити місяць.

Експерти, проте, не вірять у те, що невдовзі вдасться відновити роботу газети, відзначає "Дело".