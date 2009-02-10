Уряд хоче продати низку важливих об'єктів

На тлі кризи і проблем з виконанням бюджету, ухваленого проурядовою коаліцією, уряд вирішив влаштувати розпродаж державного майна. Керівник Фонду держмайна повідомив в ефірі "5 каналу", що планується реалізувати блокуючі пакети акцій компаній "Прикарпаттяобленерго", "Львівобленерго", "Полтава - "," Чернігів-", Суми-" і "Одесаобленерго".

За словами Дмитра Парфененка, за ці підприємства уряд хоче отримати близько мільярда гривень, тобто у 2,5 рази менше, ніж торік. А якщо враховувати нинішній курс доллара - то навіть вчетверо дешевше.

Ще уряд хоче продати задешево вітчизняного монополіста фіксованого зв`язку. Торік підтримуваний Юлією Тимошенко на посаду голови Фонду держмайна Андрій Портнов оцінював Укртелеком у 14 мільярдів гривень - тоді це було майже 3 мільярди доларів. Тепер цифра зменшилася втричі. До 7 з половиною мільярдів гривень.

Дмитро Парфененко, в.о. голови ФДМ: "На сьогоднішній день номінальна вартість цього пакету складає приблизно 3,5 мільярди. Попередня оцінка ФДМ складала 7,5 мільярдів і на комісії, якщо дойде до розгляду на комісії, ми будемо встановлювати реальну ціну. Тож та цифра, яка фігурує в ЗМІ: 25 мільярдів, 35 і таке інше, - на сьогодні поки що не відповідає дійсності, тому що жодних рішень щодо приватизації "Укртелекому" не приймалось і ціна не розраховувалась".

Також в ефірі "5 каналу" керівник ФДМУ назвав претендентів на "Укртелеком". Однак, серед них не виявилося норвезького "Теленору", якому Юлія Тимошенко пропонувала купити вітчизняного монополіста. Ця компанія вже є співвласником українських телекоммунакаційних компаній "Київстар", "Білайн" та "Ґолден телеком".