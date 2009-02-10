На Івано-Франківщині прорвало нафтову свердловину

В Івано-Франківській області ліквідовують аварію на нафтовій свердловині «Битків».

Як повідомили УНІАН в Головному управлінні МНС в Івано-Франківській області, інформація про те, що в селі Битків прорвало свердловину, з якої витікає нафта, надійшло учора ввечері.

О 20.20 чергова аварійна бригада нафтогазовидобувного управління (НГВУ) «Надвірнанафтогаз» провела стравлення тиску в системі свердловин. Витік нафтогазової суміші вдалося зупинити.

На місці події було встановлено, що на викидній лінії свердловини №541 «Битків» цеху видобутку нафти і газу №2 НГВУ «Надвірнанафтогаз» внаслідок послаблення з’єднувальних болтів на фланці запірної арматури стався викид 2-3 кубів нафтогазової суміші. Площа забруднення - майже 150 квадратів. Розлив нафти стався на майданчик обслуговування свердловини та на під’їзну дорогу.

На сьогодні заплановані роботи з усунення несправностей та прибирання місцевості від пролитої нафти.