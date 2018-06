Євробачення-2017: букмекери назвали трійку фаворитів (інфографіка)

Букмекери почали приймати ставки на переможця Євробачення-2017, яке пройде в Києві. Перемогу прогнозують Італії, її представляє Франческо Габбані з піснею Occidentali's Karmа, йдеться на сайті Еurovisionworld.

Друге місце букмекери віддають Болгарії, яку представлятиме Крістіан Костов з піснею Beautiful Mess, а третє - шведському співаку Робіну Бенгтсону з піснею I Can not Go On. Нашій країні поки прогнозують 23 місце.

Нагадаємо, 62-й міжнародний пісенний конкурс Євробачення навесні 2017 року прийме столиця України. Головною ареною пісенного конкурсу обрано Міжнародний виставковий центр.

Півфінали Євробачення-2017 в Києві відбудуться 9 та 11 травня, фінал – 13 травня.