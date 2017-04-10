В Одесі сталися сутички між проукраїнськими активістами та "куликовцями" (фото, відео)

10 квітня біля пам'ятника Невідомому матросу в парку Шевченка в Одесі сталися бійки між проукраїнськими активістами та "куликовцями".

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До бійки не дійшло, оскільки поліція не дала конфлікту розвинутися. Шістьох активістів затримали, передає Думская.net.

Після затримання шістьох активістів біля пам'ятника Невідомому матросу сталася ще одна сутичка. Цього разу поліція затримала близько 15 активістів. Також затримали одну людину від "куликовців". При собі в одного із затриманих знайшли димові шашки і газовий балончик.

До цього місця також приїхали представники українських патріотичних організацій, серед яких колишній лідер одеського "Правого сектору" Сергій Стерненко, передає кореспондент УНІАН.

Між сторонами почалася перепалка, частина мітингувальників нецензурно висловлювалася. Учасники мітингу почали скандувати: «Бандерівські біси, геть з Одеси!», «Одесо, вставай, Бандеру проганяй!» та ін., а також хором співали різні радянські пісні. Опоненти скандували: «Слава Україні!» та інші патріотичні гасла.

Учасники акції звинуватили в провокації проукраїнських активістів, які заявили, що ті, хто прийшов на Алею Слави, - "сепаратисти і вата".

Кілька проукраїнських активістів опинилися в гущі опонентів. У конфлікт швидко втрутилася поліція, з натовпу правоохоронці вивели кілька людей, надягли на них наручники й відвезли.

"Зараз з'ясовуються обставини події. Поліція діяла в рамках закону", - сказав начальник управління превентивної діяльності ГУ Нацполіції в Одеській області Іван Іщенко.

За даними Стерненка, затримані тільки представники патріотичних організацій, в числі яких "Вуличний фронт".

Зараз на Аллі Слави залишається велика кількість людей: мітингувальники, проукраїнські активісти, а також поліція.

УВАГА! На відео присутня ненормативна лексика!

Як повідомляв УНІАН, 10 квітня, у День визволення міста від фашистських загарбників, посилено заходи безпеки, зокрема й, за рахунок прибуття додаткових сил правоохоронців з інших регіонів України.