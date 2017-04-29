Марина Порошенко буде вести ранкову програму на ТБ
08:25, 29 квітня 2017Суспільство
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Дружина президента почне вести ранкову програму на телеканалі "Україна".
Дружина президента буде вести ранкову програму на ТБ / Фото УНІАН
Дружина президента України Марина Порошенко з 15 травня почне вести ранкову програму "В ритмі спорту" на телеканалі "Україна", повідомляє ZN.ua з посиланням сторінку у Facebook прес-служби телеканалу "Україна".
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"Починайте ранок енергійно і спортивно разом з Мариною Порошенко! Вже скоро прем'єра нової ранкової рубрики!", - написано у повідомленні.
На опублікованому промо до передачі перша леді демонструє спортивні вправи.
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