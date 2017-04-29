У продажу з’явилися додаткові квитки на всі 9 шоу Євробачення-2017

У продажу з’явилися нові квитки на всі 9 шоу Євробачення-2017 у фан-зону та Golden Circle (найближче місце до сцени).

Як йдеться в повідомленні на офіційній сторінці конкурсу у Facebook, квитки на всі шоу Євробачення-2017 повинні були з’явитись о 14:00 на сайті офіційного квиткового агента Concert.ua.

Читайте такожЕнтузіасти створили альтернативний промо-ролик Києва до Євробачення

«Це будуть квитки у фан-зону та Golden Circle – найближче місце до сцени конкурсу і найбажаніше для всіх фанів Євробачення. Зараз доступні квитки на всі попередні шоу обох півфіналів і на самі півфінали», – повідомляють організатори.

За їхньою інформацією, загалом продано вже майже 33 тисячі квитків.

Квиток на фінал коштує 2500 гривень.