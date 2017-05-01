У Києві проходить першотравневий марш: учасники планують оголосити вимоги до влади (фото)

У центрі Києва відбувається марш з нагоди Міжнародного дня солідарності трудящих - 1 травня. Як передає кореспондент УНІАН, близько тисячі учасників заходу пройшли колоною Хрещатиком і зібралися на Європейській площі, майже повністю перекривши при цьому на ній рух транспорту.

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Учасники акції тримають прапори із символікою Соціал-демократичної партії (СДП), Київської міської ради професійних спілок, а також деяких інших профоб'єднань.

На Європейській площі встановлено сцену, з якої планується оголосити вимоги до влади.

Зараз поруч із місцем проведення акції перебуває кілька десятків працівників поліції, які слідкують за дотриманням правопорядку.