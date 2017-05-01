Поета Бориса Олійника поховають у Києві на Байковому кладовищі 3 травня

В Києві на Байковому кладовищі 3 травня поховають поета, перекладача, Героя України Бориса Олійника. Про це повідомляє прес-служба Міністерства культури України на своїй сторінці в Facebook.

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Відомство поінформувало про план заходів, пов'язаних з церемонією його похорону.

Зокрема, 2 травня о 19:00 розпочнеться поминальне богослужіння (всенічне бдіння) у Свято-Успенському соборі Києво-Печерської Лаври.

На 3 травня з 9:00 до 9:45 заплановано поминальне богослужіння (панахида) у Свято-Успенському соборі Києво-Печерської Лаври.

Потім із 10:30 до 13:00 відбудеться церемонія прощання в клубі Кабміну (вул. Інститутська, 7).

Зазначається, що поховають поета на Байковому кладовищі 3 травня о 14:00.

Як повідомляв УНІАН, Борис Олійник помер вчора, 30 квітня, на 82-му році життя після важкої тривалої хвороби.

Олійник був академіком НАН України, головою Українського фонду культури, народний депутат Верховної Ради з 1992 по 2006 роки; колишнім головою парламентської делегації Верховної Ради України у Парламентській асамблеї Ради Європи. Герой України (2005).