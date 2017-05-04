Кличко запевняє, що Київ готовий до проведення Євробачення

Столиця готова до проведення міжнародного пісенного конкурсу «Євробачення-2017». Про це міський голова Віталій Кличко заявив в ефірі телеканалу «1+1», інформує прес-служба мера.

«Ті зобов’язання, які місто взяло на себе, ми виконали на всі 100%, - запевнив Кличко. - Усі зобов’язання, які ми мали перед організаторами конкурсу – територія біля МВЦ, під’їзні шляхи, безпека, фан-зони – ми виконали повністю».

Кличко нагадав, що на проведення пісенного конкурсу столиця виділила 200 млн грн, не рахуючи інвестицій в інфраструктуру міста.

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«Це нові парки, сквери, уся територія біля арени. Ми вклали кошти в наше місто. «Євробачення» закінчиться, а це залишиться киянам, - відзначив мер столиці. - Але не можна оцінити грошима медіа-ефект для міста від «Євробачення». Увесь світ буде дивитися трансляцію з Києва, уже приїхало багато гостей».

Серед іншого, місто приділяє увагу створенню умов для пересування людей з особливими потребами та організації безбар’єрного простору.

«Будь-яке будівництво, нові об’єкти не водяться в експлуатацію, якщо там не враховані норми, які дають можливість пересуватися людям з обмеженими можливостями. Це одна з ключових вимог. Ми працюємо з організаціями, які стежать за цим. Можу запевнити, що це не тільки питання «Євробачення», це один з напрямків розвитку нашого міста», - підкреслив Кличко.

Мер також наголосив, що до «Євробачення» у Києві почали встановлювати нові сміттєві баки європейського зразка.

«На заході сміттєві баки закопують під землю. А зверху стоїть невелика урна. У нас уже є 50 таких баків, до кінця року встановимо ще 250. Наступного року – 1000», - наголосив він.

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Кличко відзначив, що одним із пріоритетів є також допомога іноземцям орієнтуватися у місті. Саме для цього столична влада ще рік тому започаткувала проведення курсів англійської мови Capital English для митників київських аеропортів, патрульної поліції та співробітників служби 102.

Як відомо, 62-й конкурс «Євробачення» пройде в Києві з 9 по 13 травня. У ньому візьмуть участь виконавці з більш ніж 40 країн. Півфінали відбудуться 9 і 11 травня, фінал – 13 травня.