В Україну не пустили російського байкера з камуфляжем без розпізнавальних знаків

У пункті пропуску «Нові Яриловичі» учора прикордонники Чернігівського загону не пропустили через кордон громадянина Росії, який не зміг підтвердити мети своєї поїздки в Україну.

Як повідомляє Держприкродонслужба, чоловік, який рухався на в`їзд мотоциклом Suzuki, пояснив, що нібито прямує до товариша в Івано-Франківськ, однак його прізвища та адреси проживання вказати не зміг.

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Під час огляду особистих речей у росіянина також було виявлено камуфльований одяг без розпізнавальних знаків та інші речі.

За результатами перевірки прикордонники прийняли рішення про відмову даному громадянину в перетині державного кордону України.