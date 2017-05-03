У Держприкордонслужбі повідомили про 15 дестабілізаторів, яких не пустили в Україну
14:08, 03 травня 2017Суспільство
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Серед них були громадяни Киргизстану, Білорусі та Росії.
Посилені заходи з охорони кордону тривають / 24tv.ua
Про це повідомив помічник голови Держприкордонслужби Олег Слободян у Facebook.
"Впродовж 30 квітня - 2 травня прикордонники відмовили в перетині кордону 15 особам які, ймовірно, їхали з метою взяти участь в дестабілізаційних заходах на території України", - написав він.
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Також він повідомив, що "серед них були громадяни Киргизстану, Білорусі та Росії".
"Посилені заходи з охорони кордону тривають", - підсумував Слободян.
Як повідомляв УНІАН, раніше прикордонники заявляли, що вони відстежують переміщення "Нічних вовків", щоб ті не потрапили в Україну.
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