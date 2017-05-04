Близько 80% українців позитивно сприймає у ЗМІ резонансні норми мовних законопроектів - соціолог

В українському суспільстві немає несприйняття більшістю запропонованих у мовних законопроектах норм, які викликали резонанс у ЗМІ. Про це Тижню розповіла соціолог Ганна Залізняк, посилаючись на дані опитування щодо мовної ситуації в Україні, проведеного на початку 2017 року за сприяння німецького Фонду Volkswagen.

За її словами, виявилося, що 76% респондентів позитивно або швидше позитивно ставляться до запровадження іспиту чи атестації для держслужбовців на знання української мови. Запровадження іспиту для отримання громадянства України підтримує або швидше підтримує 61%. Ще 88% позитивно та швидше позитивно ставляться до твердження, що кожен громадянин зобов’язаний володіти українською як мовою свого громадянства. 90% вважають її необхідною для всіх держслужбовців та керівників медзакладів.

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Підтримка українізації у сфері медіа, за даними Залізняк, дещо менша, але цю думку поділяє також понад половина респондентів. Зокрема, щодо державної мови поширення та демонстрування фільмів — 63%, щодо української мови телебачення та радіомовлення з установленням квот для нацменшин — 67%, щодо видання друкованих ЗМІ державною — 68%, щодо мови реклами — 68%.

Дослідження, в якому брала участь Залізняк, складалося з опитування способом особистого інтерв’ю понад 2 тис. респондентів по всій Україні у лютому 2017 року, а також співбесід у межах фокус-груп у чотирьох містах: Києві, Харкові, Львові й Одесі.