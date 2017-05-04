Колишнього співробітника севастопольського управління СБУ судитимуть заочно за зраду Україні.

Як повідомляє прес-служба військової прокуратури Центрального регіону України, у порядку здійснення спеціального досудового розслідування кримінальних правопорушень військовою прокуратурою Київського гарнізону направлено до суду обвинувальний акт щодо колишнього заступника начальника Управління СБУ - начальника відділу по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю УСБУ у Севастополі.

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У 2014 році підполковник не прибув з АР Крим до Центрального управління Служби безпеки України задля подальшого несення служби та перейшов на бік іноземної держави.

Колишній співробітник СБУ обвинувачується в державній зраді та дезертирстві (ч. 1 ст. 408, ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України).

Обвинувальний акт у порядку глави 24-1 КПК України направлено до Апеляційного суду Києва для визначення підсудності.