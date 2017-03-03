Двох кримських підполковників будуть судити за дезертирство та держзраду

ППро це повідомили у прес-службі військової прокуратури Центрального регіону України.

Військовою прокуратурою Київського гарнізону Центрального регіону України закінчено досудове розслідування у кримінальних провадженнях стосовно двох військовослужбовців ГУ СБУ в Криму, підозрюваних у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 408 (дезертирство), ч. 1 ст. 111 (державна зрада) КК України.

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«Підполковники, відповідно до розпорядження, повинні були прибути у 2014 році на материкову частину України для подальшого проходження служби. Вказане розпорядження вони не виконали, та незаконно ухилилися від військової служби в Службі безпеки України», - йдеться у повідомленні.

Крім того, зауважили у прокуратурі, вони здійснили агітацію підлеглих про перехід на службу до іноземної організації так званої «Служби безпеки Республіки Крим», головною метою існування якої було здійснення підривної діяльності проти України.

Обвинувальні акти щодо підполковників направлені до Апеляційного суду міста Києва для визначення підсудності.