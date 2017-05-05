Ув'язненого українця Лугіна відразу після операції етапували з Криму до РФ - правозахисники

Засудженого громадянина України Андрія Лугіна, який намагався вчинити суїцид, протестуючи проти переміщення до Мордовії, відразу після складної операції етапували з Криму до РФ без медичного супроводу, не знявши операційних швів.

Про це повідомляє Кримська правозахисна група з посиланням на дружину Лугіна Ірину.

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«Після того як Андрій Лугін спробував вчинити самогубство, перерізавши собі горло, його прооперували у Сімферопольській міській лікарні № 6. Там він перебував з 26 квітня по 2 травня. Після цього його виписали з лікарні і направили в медсанчастину Сімферопольського СІЗО для подальшого спостереження медиками. Про це йдеться в епікризі, наданому дружиною Лугіна. У медичному висновку також сказано, що 5 травня Лугіну повинні були знімати шви», - йдеться в повідомленні.

Однак, за твердженням Ірини Лугіної, вже 3 травня її чоловіка вивезли в РФ без медичного супроводу, не знявши йому шви.

Офіційно Ірині не повідомили, де перебуває її чоловік. Лугіна припускає, що Андрія вивезли до Краснодарського краю, а звідти етапують у Мордовську колонію.

26 квітня кримчанин Андрій Лугін, перебуваючи у СІЗО Сімферополя, намагався перерізати собі горло гострим предметом. Зробив він це з метою не бути етапованим у колонію РФ. Після спроби самогубства чоловік у вкрай тяжкому стані потрапив до реанімації Сімферопольської міської лікарні № 6.

Нагадаємо, кримчанина Андрія Лугіна, громадянина України, було засуджено за кримінальною справою і засуджено до довічного позбавлення волі ще до окупації Криму. Кілька років він відбував покарання у Криму, пізніше був незаконно переміщений з тимчасово окупованої території Криму в колонію Мордовії (РФ), а в січні 2017 року його повернули до Криму. Звернення про передачу його як громадянина України українській владі були проігноровані.

За інформацією дружини Лугіна, умови утримання в російських колоніях загрожують життю і здоров'ю її чоловіка. Знаючи, що його 26 квітня 2017 року знову відправлять у російську колонію, кримчанин 24 квітня оголосив на знак протесту голодування. Разом з Лугіним голодування оголосив також Юрій Михайлов, засуджений у цій же справі.

Основна вимога Лугіна і Михайлова — переведення на материкову Україну для відбування покарання на підконтрольній владі території. Незважаючи на це, Михайлова вже вивезли до РФ.

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Дружини обох ув'язнених стверджують, що російського громадянства засуджені не брали і паспортів РФ у них немає.

За інформацією Ірини Лугіної, вирок стосовно її чоловіка набув законної сили у 2012 році, у 2013 році захист Лугіна подав касаційну скаргу, і кримінальну справу разом з вироком направили до Києва. Але наразі Лугін позбавлений можливості оскаржити вирок у суді касаційної інстанції. Лугін і Михайлов оскаржуватимуть їх незаконне етапування до РФ, а також мають намір звернутися до Європейського суду з прав людини.

«Переміщення жителів Криму з півострова на територію РФ для відбування покарання є порушенням частини 1 статті 49 Женевської конвенції від 12 серпня 1949 року про захист цивільного населення під час війни», - наголошують правозахисники.