Human Rights Watch закликала звільнити Козловського з полону терористів

Міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch (HRW) закликає угруповання «ДНР» негайно звільнити вченого Ігоря Козловського, якого раніше цього місяця «військовий трибунал «ДНР» засудив до майже трьох років ув’язнення. Про це йдеться в заяві, поширеній HRW 6 травня, передає Радіо Свобода.

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«Поводження з Козловським – від затримання і до суду – було величезною образою верховенства закону, його вирок має бути негайно анульований», – заявила представник організації Таня Купер. Вона наголосила, що Козловського утримували за ґратами суто за його політичні погляди.

У HRW нагадали, що з січня 2016 року, коли вченого затримали у Донецьку, до нього ще жодного разу не пустили членів його родини.

Нагадаємо, 3 травня «військовий трибунал «ДНР» засудив незаконно утримуваного донецькими бойовиками українського історика і релігієзнавця Ігоря Козловського до 2 років та 8 місяців позбавлення волі. Про це повідомив син ученого Олександр Козловський. Він зазначив, що «суд» бойовиків «не взяв до уваги ані вік 63-річного вченого, ані те, що в утримуваного є син-інвалід, який потребує його піклування».

Бойовики аргументували затримання і суд над Ігорем Козловським тим, що він – «особливо неблагонадійний громадянин, бо мав контакти з низкою заборонених у «ДНР» організацій, зокрема, членами партії «Свобода» у 2014 році». Угруповання «ДНР» також звинуватило вченого у «незаконному зберіганні вибухових речовин». Родичі ці звинувачення заперечують.

В Україні і по світу неодноразово відбувалися акції #FreeKozlovsky із вимогою звільнити Ігоря Козловського з полону бойовиків.