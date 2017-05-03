FreeKozlovskyy: бойовики "ДНР" засудили полоненого донецького вченого до тюремного ув'язнення

Сьогодні, 3 травня, так званий "військовий трибунал "ДНР" засудив донецького вченого-релігієзнавця Ігоря Козловського до двох років і восьми місяців позбавлення волі. Про це повідомив його син Олександр в Facebook.

"Так званий суд аргументував свою позицію тим, що Козловський – особливо неблагонадійний громадянин, оскільки він мав контакти з рядом заборонених в "ДНР" організацій, зокрема, членами партії "Свобода" в 2014 році. Залишається сподіватися тільки на широку громадську підтримку та ефективні дії української влади та міжнародних організацій в процесі звільнення Ігоря Козловського", – написав Олександр.

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Варто відзначити, що при цьому, ні вік Ігоря Козловського, ні його піклування про сина-інваліда не стали пом'якшуючими обставинами.

Син також подякував усім, хто долучився до акції #FreeKozlovskyy і максимально поширював інформацію щодо цієї ситуації.

Як повідомляв УНІАН, відомий історик та релігієзнавець Козловський був затриманий за підозрою у «шпигунстві» в тимчасово окупованому Донецьку 27 січня 2016 року.

У березні глава СБУ Василь Грицак запевнив, що Козловського внесуть у списки громадян, які підлягають обміну.