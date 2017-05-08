В Одесі активісти домоглися демонтажу пам’ятного каменя маршалу Жукову (відео)

В неділю, 7 травня, ввечері громадські активісти Одеси змусили владу прибрати пам’ятний камінь маршалу Георгію Жукову, повідомляє Радіо Свобода.

Камінь на проспекті Небесної сотні, який донедавна носив ім’я Жукова, було встановлено напередодні прихильниками забороненої Комуністичної партії.

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На мармуровому камені був надпис російською мовою: «тут буде встановлено пам’ятник маршалу Перемоги, герою Радянського Союзу Г.К. Жукову від вдячних ветеранів та жителів міста-героя Одеси за підтримки ГК КПУ».

Після суперечок активістів з поліцейськими на місце події прибули комунальники, за допомогою техніки вони демонтували камінь.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно демонтували останній в Одеській області пам’ятник Леніну.