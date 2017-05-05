ЗМІ: На Одещині пав останній Ленін (фото)

Невідомі розпилили фігуру Леніна, що стояв на постаменті в селі Затишшя Захарєвського району. Імовірно, це останній пам'ятник вождю світового пролетаріату в Одеській області.

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Про це пише Думская.net.

Таким чином, регіон позбувся останнього скульптурного зображення Леніна.

Чому місцева влада не прибрала статую раніше, як того вимагає законодавство, невідомо.

"До речі, затишанський Ленін був досить рідкісного різновиду - в кепочці", - зазначає видання.