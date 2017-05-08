Що не показують підручники: у Києві пройшов військово-історичний фестиваль

7 травня в київському Пирогово відбувся військово-історичний фестиваль, в ході якого відтворили події та побут періоду Другої світової війни.

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Як розповіли організатори, місія фестивалю - показати ті сторони Другої світової війни, які не показують підручники історії.

Формат фестивалю - "живий музей", тобто відтворення побуту військово-польових таборів представників різних армій часів Другої світової війни, розміщення військово-польового госпіталю, військовий автопарк, три реконструкції бою, ретро матч з регбі.

Організаторами фестивалю є об'єднання клубів військово-історичної реконструкції. Він проходить за підтримки історичного і географічного факультету Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, історичного факультету Одеського національного університету.