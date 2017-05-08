Відкриті репетиції учасників Євробачення-2017 біля МВЦ будуть охороняти близько 4 тисяч поліцейських

В районі МВЦ, де сьогодні, 8 травня, відбудуться відкриті репетиції учасників Євробачення-2017, правопорядок будуть забезпечувати близько 4 тис. поліцейських. Про це повідомляє прес-служба столичної поліції.

"Сьогодні, 8 травня, відбудуться відкриті репетиції артистів Євробачення-2017. Зараз публічну безпеку і порядок біля Міжнародного виставкового центру забезпечують 3,7 тис. правоохоронців", - йдеться в повідомленні.

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Раніше в Нацполіції повідомляли, що заходи з нагоди відкриття Євробачення-2017 в Києві пройшли без порушень громадського порядку.

Нагадаємо, що півфінали Євробачення-2017 пройдуть 9 і 11 травня. Фінал – 13 травня. Головною ареною шоу обраний Міжнародний виставковий центр.