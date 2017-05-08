Відкриття Євробачення-2017 у Києві пройшло без порушень громадського порядку – поліція

Заходи з нагоди відкриття Євробачення-2017 у Києві пройшли без порушень громадського порядку.

Про це йдеться в повідомленні Національної поліції України у Twitter.

«Заходи з нагоди відкриття #esc2017 пройшли без порушень громадського порядку», – повідомили в поліції.

Також у відомстві заявили про відновлення руху транспорту у центральній частині столиці.

Заходи з нагоди відкриття #esc2017 пройшли без порушень громадського порядку https://t.co/IDpX2oAnUN — Національна Поліція (@NPU_GOV_UA) 7 травня 2017 р.

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Як повідомляв УНІАН, увечері 7 травня, у Києві в Конгресно-виставковому центру "Парковий" пройшла урочиста церемонія відкриття міжнародного пісенного конкурсу «Євробачення-2017».

Перед офіційною церемонією відкриття усі артисти та представники делегацій 42-х країн-учасниць традиційно пройшли по червоній доріжці, розташованій перед Маріїнським палацом.