Відкриття Євробачення-2017 у Києві пройшло без порушень громадського порядку – поліція
Також у відомстві заявили про відновлення руху транспорту у центрі Києва.
Заходи з нагоди відкриття Євробачення-2017 у Києві пройшли без порушень громадського порядку.
Про це йдеться в повідомленні Національної поліції України у Twitter.
«Заходи з нагоди відкриття #esc2017 пройшли без порушень громадського порядку», – повідомили в поліції.
Також у відомстві заявили про відновлення руху транспорту у центральній частині столиці.
Заходи з нагоди відкриття #esc2017 пройшли без порушень громадського порядку https://t.co/IDpX2oAnUN— Національна Поліція (@NPU_GOV_UA) 7 травня 2017 р.
Рух транспорту у центральній частині столиці відновлено #поліція#новини#ДТП#Київpic.twitter.com/Ls6Dz703bs— Національна Поліція (@NPU_GOV_UA) 7 травня 2017 р.
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Як повідомляв УНІАН, увечері 7 травня, у Києві в Конгресно-виставковому центру "Парковий" пройшла урочиста церемонія відкриття міжнародного пісенного конкурсу «Євробачення-2017».
Перед офіційною церемонією відкриття усі артисти та представники делегацій 42-х країн-учасниць традиційно пройшли по червоній доріжці, розташованій перед Маріїнським палацом.