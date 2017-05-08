У Харкові городяни поклали квіти до Меморіалу Слави з нагоди Дня пам'яті і примирення

14:38, 08 травня 2017
Суспільство
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У заході взяли участь керівники Харківської ОДА.

Військові пройшли урочистим маршем / фото УНІАН

У Харкові з нагоди Дня пам’яті та примирення близько 3 тисяч громадян поклали квіти до Меморіалу Слави. Як повідомили УНІАН у відділі комунікації ГУНП України в Харківській області, полеглих під час війни вшанували хвилиною мовчання та збройним залпом. Військові пройшли урочистим маршем.

У заході взяли участь керівники Харківської ОДА, Харківської міської та обласної ради, очільники силових підрозділів регіону, представники духовенства, ветерани.

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Для забезпечення громадського порядку правоохоронці проводили поверхневий огляд присутніх, сумки перевірялися за допомогою ручних металодетекторів.

Охорону громадського порядку забезпечували 427 правоохоронців та особовий склад з числа приданих сил. До охорони залучили працівників патрульної поліції, територіальних відділів, поліції охорони, батальйону поліції спецпризначення, а також викладачів та курсантів Харківського національного університету повітряних сил ім. Кожедуба, Харківського національного університету внутрішніх справ, Національної академії Національної гвардії України.

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Теги: #Харків#День пам'яті та примирення