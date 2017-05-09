Активісти кидають з офісу ОУН яйця, димові шашки та кульки з фарбою - постраждав поліцейський (фото, відео)

Активісти з офісу ОУН Коханівського кидають яйця у правоохоронців, учасників акції та журналістів. Про це повідомили у прес-службі Нацполіції Києві.

Крім того, надійшло повідомлення лікарів про те, що працівник поліції отримав тілесні ушкодження, коли активісти ОУН кинули димову шашку.

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Також з офісу ОУН почали кидати кульки з фарбою та димові шашки, а по колоні учасників акції "Ніхто не забутий, ніщо не забуте" - картоплю і палиці.

Як повідомляв УНІАН, у Києві вранці 9 травня на вулиці Мазепи, 6, у Печерському районі (неподалік від станції метро "Арсенальна") біля штабу організації українських націоналістів ОУН Коханівського накопичилося багато поліції, вона штурмом увійшла в будівлю.