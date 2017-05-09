В Одесі поліцейські затримали двох осіб за напис "СССР" на футболці і розповсюдження заборонених листівок

В Одесі на Алеї Слави сьогодні затримано двох осіб за носіння заборонених символів і розповсюдження забороненої поліграфічної продукції.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ГУ НП в області, з парку ім. Тараса Шевченка, де на Аллеї Слави проходять масові заходи з нагоди 72-ї річниці з Дня Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, до відділу поліції доставлено двох громадян.

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Відзначається, що до відділу поліції доставлено двоє громадян - пенсіонер 1938 року нарождення, одягнений у футболку з написом «СССР», і чоловік 1987 р.н., який розповсюджував на Алеї Слави заборонену поліграфічну продукцію. За словами радника голови ГУ НП в області Руслана Форостяка, це, у тому числі, листівки з провокаційними символами. Зокрема, з георгіївською стрічкою, а також написами «1941-1945. Якщо треба, повторимо». На даний час за цими фактами тривають перевірки.

«Крім того, близько десяти громадян намагалися пронести на Алею Слави заборонені предмети. Всі заборонені речі вилучені», - повідомили в главку.

Вилучені предмети віддадуть власникам після їх виходу з території, на якій діють тимчасові режимні обмеження.

Як повідомляв УНІАН, в Одесі сьогодні правоохоронці встановили загороду біля входу на Алею Слави, де біля монумента Невідомому матросу в центральному парку культури і відпочинку імені Тараса Шевченка традиційно проходять заходи з нагоди Дня Перемоги.