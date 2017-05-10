"Увага всім": на Київщині перевірять системи оповіщення
17:37, 10 травня 2017Суспільство
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Протяжність звукового сигналу "Увага всім" буде становити не більше 10 секунд.
lvivexpres.com
В четвер, 11 травня, з 13:45 до 15:00 у звязку з Планом-графіком КОДА буде проводитися комплексна технічна перевірка апаратури системи оповіщення цивільного захисту Київськї області, у тому числі яка діє на території населених пунктів Вишгородського району.
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Про це повідомляє vyshgorod.in.ua.
Протяжність звукового сигналу "Увага всім" буде становити не більше 10 секунд.
В ході перевірки буде здійнено підключення електричних систем, які розташовані на адміністративних будівлях в м.Вишгород (проспект Мазепи, 8 (ПриватБанк) та ПАТ "Укргідроенерго").
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