"Увага всім": на Київщині перевірять системи оповіщення

В четвер, 11 травня, з 13:45 до 15:00 у звязку з Планом-графіком КОДА буде проводитися комплексна технічна перевірка апаратури системи оповіщення цивільного захисту Київськї області, у тому числі яка діє на території населених пунктів Вишгородського району.

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Про це повідомляє vyshgorod.in.ua.