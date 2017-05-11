Євробачення-2017: кому пророкують перемогу букмекери (рейтинг)

Європейські букмекери почали приймати ставки на переможця в конкурсі Євробачення-2017.

Як повідомляє Еurovisionworld.com, згідно з рейтингом, прогнозують перемогу Італії, яку представляє Франческо Габбані з піснею Occidentali's Karmа.

Друге місце може зайняти Сальвадор Собрал з Португалії з піснею Amar pelos dois. Третє місце прогнозують Болгарії, яку представляє 17-річний Крістіан Костов з піснею Beautiful Mess.

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Україна, яку представляє рок-гурт О.Torvald, на даний момент посідає 25 місце у загальному рейтингу.

Нагадаємо, що Євробачення пройде в Києві в Міжнародному виставковому центрі. Другий півфінал пройде 11 травня, а фінал - 13 травня.