В Одесу прибув літак із пораненими в зоні АТО бійцями, п'ятеро - у важкому стані (фото)

15:52, 11 травня 2017
Суспільство
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Загалом до Одеси прибуло 14 поранених українських військових.

П'ятьох бійців одразу відправили в реанімацію / фото facebook / Андрій Танцюра

Сьогодні вранці, 11 травня, до Одеси прибув борт з 14 пораненими бійцями із зони АТО. П'ятеро з них у важкому стані. Про це на своїй сторінці у Facebook написав волонтер Андрій Танцюра.

facebook / Андрій Танцюра

«Нелегкий борт: п’ятеро бійців відразу доправили в реанімацію, питання щодо одного вирішується на консиліумі військових лікарів», – цитує слова Танцюги «Радіо Свобода».

facebook / Андрій Танцюра

Як повідомляв УНІАН раніше, у зоні АТО під час виконання бойового завдання загинув український сапер. Про це повідомляє у Facebook прес-центр штабу АТО.

Внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої підірвались сапери групи розмінування однієї з механізованих бригад, особовий склад якої виконує бойові завдання на Донецькому напрямку. Один військовослужбовець загинув на місці, другий отримав поранення і був госпіталізований. Обставини з’ясовуються, йдеться у повідомленні.

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Теги: #поранені бійці АТО