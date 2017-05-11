В Одесу прибув літак із пораненими в зоні АТО бійцями, п'ятеро - у важкому стані (фото)

Сьогодні вранці, 11 травня, до Одеси прибув борт з 14 пораненими бійцями із зони АТО. П'ятеро з них у важкому стані. Про це на своїй сторінці у Facebook написав волонтер Андрій Танцюра.

«Нелегкий борт: п’ятеро бійців відразу доправили в реанімацію, питання щодо одного вирішується на консиліумі військових лікарів», – цитує слова Танцюги «Радіо Свобода».

Як повідомляв УНІАН раніше, у зоні АТО під час виконання бойового завдання загинув український сапер. Про це повідомляє у Facebook прес-центр штабу АТО.

Внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої підірвались сапери групи розмінування однієї з механізованих бригад, особовий склад якої виконує бойові завдання на Донецькому напрямку. Один військовослужбовець загинув на місці, другий отримав поранення і був госпіталізований. Обставини з’ясовуються, йдеться у повідомленні.