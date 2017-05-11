На Донбасі підірвалися сапери ЗСУ

У зоні АТО під час виконання бойового завдання загинув український сапер. Про це повідомляє у Facebook прес-центр штабу АТО.

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Внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої підірвались сапери групи розмінування однієї з механізованих бригад, особовий склад якої виконує бойові завдання на Донецькому напрямку. Один військовослужбовець загинув на місці, другий отримав поранення і був госпіталізований. Обставини з’ясовуються, йдеться у повідомленні.

На місці події працюють представники Військової служби правопорядку.