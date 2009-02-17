Українці стали погоджуватися на синицю в руках

Рівень безробіття в Україні за підсумками 2009 року становитиме близько 9%.

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН повідомив директор Державного центру зайнятості - керівник виконавчої дирекції Фонду загальнообов`язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття Володимир ГАЛИЦЬКИЙ.

Він зазначив, що за прогнозами Державного центру зайнятості, поточного року послугами служби зайнятості скористаються близько 3 млн. українців. Для порівняння, за підсумками 2007 року в Державну службу зайнятості звернулося 2,419 млн. осіб, 2008 року – 2,5 млн. осіб.

За словами В.ГАЛИЦЬКОГО, у січні кількість українців, які звернулися в центри зайнятості, зменшилася порівняно з груднем 2008 року на 129,3 тис. до 157 тис.

Крім того, сповільнилися темпи зменшення вакансій. Так, якщо наприкінці 2008 року кількість вакансій, заявлених працедавцями в службу зайнятості, у середньому за добу скорочувалася на 2 тис., то наприкінці січня 2009 року – тільки на 500 одиниць. У лютому кількість актуальних вакансій у базі даних державної служби зайнятості майже не змінилася.

В.ГАЛИЦЬКИЙ зазначив, що сьогодні вакансії є практично в усіх галузях економіки. При цьому підвищений попит спостерігається на менеджерів з реклами та продажу, а також на IT-спеціалістів. Крім того, повертається попит на банківських службовців.

Також, за словами директора Державного центру зайнятості, з урахуванням того, що знайти високооплачувану роботу в умовах кризи доволі проблематично, українці трохи змінили ставлення до рівня оплати праці. Так, якщо в жовтні 2008 року на вакансії із зарплатою в 1,5 тис. грн. погоджувалися неохоче, то тепер попит на такі вакансії виріс.