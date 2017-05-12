Тука освідчився коханій у прямому ефірі (відео)

Заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України Георгій Тука в ефірі 5 каналу освідчився своїй коханій.

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"Я б хотів підхопити естафету від свого попередника, заступника міністра юстиції щодо реєстрації шлюбів. І хочу зараз запросити свою дружину, з якою ми 21 рік мешкаємо разом, але ми ще й досі не є офіційне подружжя. Віто, я тобі пропоную все-таки зареєструвати наші стосунки і стати моєю офіційною дружиною", - сказав Георгій Тука в ефірі 5 каналу.

Як повідомляв УНІАН, під час прямого ефіру другого півфіналу Євробачення конкурсантка від Македонії Яна Бурчеська отримала пропозицію від свого бойфренда.