Кохання на Євробаченні: конкурсантка від Македонії отримала пропозицію у прямому ефірі (відео)

Під час прямого ефіру другого півфіналу Євробачення конкурсантка від Македонії Яна Бурчеська отримала пропозицію від свого бойфренда.

Коли ведучий підійшов до учасниці конкурсу, то відразу повідомив «чудову новину» Яни про те, що вона готується стати мамою. Виявилося, що «щасливий тато» на ім’я Олександр сидить поруч із конкурсанткою.

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Коли ведучий звернувся до Олександра з питанням, «чи не бажаєш ти сказати дещо?», хлопець Яни відповів ствердно, і, діставши з кишені обручку, зробив пропозицію своїй дівчині.

Судячи з емоцій Яни, це для неї було несподіванкою, але вона відповіла: «Так». Незважаючи на те, що Яна Бурчеська не пройшла до фіналу, цей вечір ознаменувався для неї шквалом позитивних емоцій.

Як саме відбулась пропозиція, дивіться на відео.