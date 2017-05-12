Сотні в’язнів з українських тюрем не хочуть повертатися на окуповану територію - прес-секретар Кучми

Опитування ув’язнених показало, що повертатись на окуповану територію Донбасу в рамках обміну полоненими не бажають кілька сотень людей. Про це у Facebook повідомила прес-секретар екс-президента України, представника України в Тристоронній контактній групі щодо врегулюванню ситуації на Донбасі Леоніда Кучми Дарка Оліфер.

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За її словами, напередодні засідання ТКГ і робочих підгруп у Мінську, запланованого на 15 травня, Кучма зустрівся з уповноваженим Верховної Ради з прав людини Валерією Лутковською і представниками України в робочих підгрупах.

"Леонід Кучма заслухав попередній звіт про проведення процедури верифікації осіб, які вчинили злочини, але яких можна помилувати в рамках законодавства задля звільнення незаконно утримуваних на окупованих територіях українців. Йдеться про декілька сотень людей, які не бажають переходити на територію ОРДЛО", - повідомила Оліфер.

"Як поінформували Леоніда Кучму Валерія Лутковська та керівник Об'єднаного центру зі звільнення заручників при СБУ Юрій Кочанов, процедура верифікації осіб, які процесуально обмежені у своїх правах і перебувають в українських пенітенціарних установах, тривала з 28 квітня до 12 травня", - додала вона.

"Протягом цього часу група проводила верифікацію, проїхала понад 14 тисяч кілометрів, були в 19 регіонах України, а також у Києві, відвідали 37 пенітенціарних закладів. Як зазначила пані Лутковська, і як це зазначено в попередніх звітах ОБСЄ, опитування проходило відповідно до міжнародних стандартів, з дотриманням конфіденційності та норм міжнародного гуманітарного права", - йдеться в повідомленні.

"Українська сторона очікує, що звіт про проведену верифікацію стане ключовим питанням гуманітарної підгрупи і Тристоронньої контактної групи в Мінську 15 травня, і робить все для того, щоб розблокувати процес звільнення заручників. На думку Леоніда Кучми, проведена верифікація повинна сприяти погодженням остаточних списків осіб, які мають бути звільнені і наблизити день звільнення", - підсумувала прес-секретар Кучми.