Євробачення-2017: букмекери змінили прогноз на переможця (відео)

За добу до фіналу Євробачення-2017 букмекери змінили котирування на кількох учасників. Це призвело до зміни фаворита, як свідчать результати на сайті William Hill.

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Згідно з оновленим котируванням букмекерської контори, головним претендентом на перемогу в Євробаченні-2017 тепер вважається представник Португалії Сальвадор Собрал. На його перемогу приймають ставки з коефіцієнтом 2,5.

На другому місці - представник Італії Франческо Габбані, далі йде болгарин Крістіан Костов, на четвертому місці - Бельгія. Закриває ТОП-5, згідно з прогнозами букмекерів, Британія.

Раніше фаворитом Євробачення-2017 вважався італієць Франческо Габбані, саме йому букмекери прогнозували перемогу.

Як повідомляв УНІАН, у Києві сьогодні, 13 травня, о 22:00 відбудеться фінал Євробачення-2017. На сцену цього вечора вийдуть 26 учасників пісенного конкурсу.