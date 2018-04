Євробачення-2017: топ-10 фаворитів конкурсу та їхні пісні (відео)

Як повідомляє Еurovisionworld.com, згідно з рейтингом, прогнозують перемогу Італії, яку представляє Франческо Габбани з піснею Occidentali's Karma. Кліп з танцюючою мавпою вже набрав більше 100 мільйонів переглядів на YouTube.

Друге місце може зайняти Сальвадор Собрал з Португалії з піснею Amar pelos dois. Репетиції і виступ Собрала у півфіналі збільшили його шанси. Також його постійно обговорюють у зв'язку з тим, що він потребує операції на серці. До кінця року Собралу необхідно знайти донора і провести операцію з пересадки органу.

Третє місце прогнозують Болгарії, яку представляє 17-річний Крістіан Костов з піснею Beautiful Mess. Костов встиг відзначитися в російському шоу "Голос. Діти" і навіть виступити в окупованому Криму.

Четверте - Бельгія. Її представляє співачка під псевдонімом Бланш (справжнє ім'я – Еллі Дельво) з треком City Lights. Після півфіналу співачка поліпшила свої позиції у букмекерів.

П'яте місце - Швеція, яку представляє Робін Бенгтсон з піснею Сan't go on.

Шосте місце за прогнозами букмекерів займе Великобританія. Її представляє Люсі Джонс - співачка і актриса з Південного Уельсу з композицією Never give up on you.

Сьоме місце прогнозують Румунії, яку представляє дует Ілінки і Алекса Флореа. Румунія зробила прорив зі своєю запальною піснею Yodel It! після того, як пройшли репетиції і півфінал.

Восьме - Хорватія. Цю країну на конкурсі представляє 35-ти річний хорватський співак і автор пісень Жак Худек з композицією My Friend. У ній присутні відразу дві мови – англійська та італійська.

Дев'яте місце - Вірменія. Співачка Арцвік народилася у Вірменії. У її дитинстві сім'я переїхала до Москви. У 2012 році взяла участь у російському проекті "Голос", а в 2016 вирішила повернутися до Вірменії. Вона виступає з піснею Fly with me.

Десяте місце прогнозують Франції. 28-річна французька співачка і автор пісень під псевдонімом Алма (справжнє ім'я Александра Маке)представляє цю країну з піснею Requiem.

Україна, на жаль, за оцінками букмекерів, займає передостаннє, 25 місце. Група О.Torvald представить нашу країну на конкурсі з піснею Time.

Фінал Євробачення-2017 відбудеться 13 травня о 22:00 в Києві. Організатори оголосили порядок виступів всіх переможців другого півфіналу конкурсу.