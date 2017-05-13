Учасники Євробачення яскраво прикрасили гримерки: у команди Данії висить великий український прапор (фото)

Делегації учасників пісенного конкурсу Євробачення створюють святкову атмосферу у приміщенні Delegation Bubble, прикрашаючи гримерки артистів. В хід ідуть повітряні кульки, гірлянди і дуже багато національних прапорців. А команда Данії додала зі зворотнього боку дверей ще й великий український прапор. Короткий фоторепортаж із Delegation Bubble продемонстрували на офіційній сторінці Євробачення у Facebook.

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Читайте також© facebook.com/eurovision2017kyiv/

Як писав УНІАН, напередодні конкурсу у букмекерських конторах оновили котирування фіналістів. Тому головним претендентом на перемогу в Євробаченні-2017 тепер вважається представник Португалії Сальвадор Собрал. На його перемогу приймають ставки з коефіцієнтом 2,5. На другому місці - представник Італії Франческо Габбані, далі йде болгарин Крістіан Костов, на четвертому місці - Бельгія. Закриває ТОП-5, згідно з прогнозами букмекерів, Британія. Раніше фаворитом Євробачення-2017 вважався італієць Франческо Габбані, саме йому букмекери прогнозували перемогу.

У Києві сьогодні, 13 травня, о 22:00 відбудеться фінал Євробачення-2017. На сцену цього вечора вийдуть 26 учасників пісенного конкурсу.