Порошенко та Гройсман привітали переможця Євробачення

Переможцем конкурсу "Євробачення-2017" в Києві став представник Португалії Сальвадор Собрал.

Українські політики поквапилися привітати співака з перемогою, але і не забули відзначити рівень організації конкурсу з боку України.

Так, президент України Петро Порошенко, який через трагедію в Авдіївці вирішив скасувати свій приїзд на фінал пісенного конкурсу 13 травня, написав на своїй сторінці у Facebook: "Вітаємо Португалію з перемогою і Україну з достойним проведенням конкурсу!".

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До привітань долучився і прем'єр-міністр України Володимир Гройсман. Він, своєю чергою, написав таке: "Щиро вітаю Сальвадора Собрала з перемогою! Ми з радістю передаємо естафету Євробачення Португалії і будемо з нетерпінням чекати, коли Євробачення знову повернеться в Україну".

Крім того, Гройсман подякував українській команді, яка, за його словами, гідно підготувалась до організації "Євробачення".

"Хочу ще раз подякувати усій нашій українській команді, яка гідно підготувалась до проведення конкурсу. Долаючи усі перешкоди, Україна буде далі і далі утверджуватись в світі як сучасна успішна країна", — йдеться в повідомленні на сторінці Гройсмана у Facebook.