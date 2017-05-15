CNN назвав найкращі міста України для туристів (відео)
15:32, 15 травня 2017Суспільство
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CNN Travel Insider склав список 11 українських міст, обов'язкових для відвідин туристами.
У рейтинг найкращих міст для туристів увійшло і Мукачево / Фото УНІАН
На думку ЗМІ, відсутність масового туризму в Україні зберегла у багатьох місцях справжню красу.
Як стверджують в матеріалі, в містах України варто звернути увагу на архітектурне різноманіття, а також красу природи.
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Крім очікуваних міст-мільйонників, у список увійшли несподівані населені пункти, такі як Переяслав-Хмельницький чи Мукачево.
Хто ще потрапив у рейтинг – дивіться у ролику УНІАН.
CNN назвавши кращі міста України для відвідування туристами
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