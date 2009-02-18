Падіння крана на будинок у Тернополі є наслідком диверсії

Керівництво Тернопільської фірми “Будівельник” переконане, що падіння стріли їхнього крана на приватний будинок є наслідком диверсії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у заяві заступника директора фірми Віктора ЩЕПАНОВСЬКОГО.

За його словами, у серпні 2008 року кран пройшов обов’язкову технічну перевірку і був абсолютно технічно справним. “Металевий трос був швидше за все спеціально пошкоджений. Про це свідчить той факт, що кілька разів він витримав вантаж, але з кожним підйомом, очевидно, стальні нитки троса обривалися і стріла впала”, - подає свою версію нещасного випадку ТФ “Будівельник”.

За словами В.ЩЕПАНОВСЬКОГО, нещодавно на одному з будівельних об’єктів фірми були пошкоджені кабелі. Він пов’язує між собою ці випадки, і переконаний, що конкуренти умисне намагаються в такий спосіб завдати шкоди авторитету ТФ “Будівельник”.

Наразі за фактом падіння крану перевірку проводять правоохоронні органи. Тим часом В.ЩЕПАНОВСЬКИЙ зобов’язався відшкодувати завдану матеріальну і моральну шкоду власникам приватного будинку.

Як повідомлялося, стріла крана впала на одноповерховий житловий будинок на вул. Львівська, 26, та гараж-прибудову 17 лютого. Внаслідок інциденту пошкоджено фасад та покрівлю будинку. На момент падіння стріли в будинку були дружина власника, його мати та півторарічна дитина. На щастя, обійшлося без жертв. В окремих кімнатах з’явилися тріщини. Автомобіль в гаражі, за даними рятувальників, ушкоджень не зазнав.