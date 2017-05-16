Країни Євросоюзу можуть продовжити заходи тимчасового прикордонного контролю - МЗС

В Європейському Союзі дозволили державам-членам продовжити заходи тимчасового прикордонного контролю.

Про це йдеться в повідомленні Департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України в Twitter.

"11 травня Рада Європейського Союзу схвалила Імплементаційну рішення про рекомендації щодо продовження заходів тимчасового внутрішнього контролю за надзвичайних обставин, що ставлять під загрозу загальний функціонування Шенгенської зони", - йдеться в повідомленні.

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"Рада ЄС дозволяє зацікавленим державам-членам продовжити поточні заходи пропорційного тимчасового прикордонного контролю як винятковий крок і на обмежений період (6 місяців)", - відзначили в МЗС.

Рішення стосується Австрії, Німеччині, Данії, Швеції і Норвегії. Це рішення поширюється на сухопутні кордони між Австрією та Угорщиною, Австрією і Словенією (країна, яка ввела заходи, - Австрія), а також на сухопутні кордони між Австрією і Німеччиною (країна, яка ввела заходи, - Німеччина), на порти Данії, мають поромне сполучення з Німеччиною, і на сухопутний кордон між Німеччиною і Данією (країна, яка ввела заходи, Данія), на шведські гавані поліцейських регіонів Південь і Захід, і на Ерессунський міст (країна, яка ввела заходи - Швеція), на порти Норвегії, мають поромне сполучення з Данією, Німеччиною і Швецією (країна, яка ввела заходи, - Норвегія).

"У разі продовження внутрішнього прикордонного контролю такі держави повинні на щотижневій основі проводити оцінку необхідності частоти перевірок, часових і територіальних рамок застосування, домірності застосованих заходів реальним загрозам і щомісяця оприлюднювати доповіді за результатами здійснених оцінок", - йдеться в повідомленні МЗС.

Як повідомляв УНІАН, 11 травня Рада Європейського Союзу остаточно затвердив рішення про надання громадянам України безвізового режиму.