В Одесі затримали іноземця, який організував канал незаконної міграції

В Одесі правоохоронці затримали громадянина Афганістану, який організував канал незаконної міграції з країн Південної Азії до країн Європейського Союзу через Україну.

Як повідомили УНІАН у Південному регіональному управлінні Державної прикордонної служби України, спецоперацію з викриття та затримання зловмисника провели прикордонники спільно з Нацполіцією і міграційною службою.

Встановлено, що громадянин Афганістану на прізвисько «Інженер» тривалий час був основним організатором переправлення незаконних мігрантів з Афганістану та Пакистану до України, і далі - до країн Європейського Союзу. Він особисто підтримував сталі зв'язки з лідерами і учасниками організованих злочинних груп, що спеціалізуються на переправленні нелегалів, в Росії, Афганістані, Пакистані, Бангладеш, Шрі-Ланці та інших країнах Азії.

Відзначається, що через розгалужену мережу посібників з числа іноземців, які проживають в Україні, «Інженер» особисто контролював більшість потоків незаконної міграції, що проходили через Україну.

«Зараз можна говорити про, щонайменше, кілька десятків незаконних мігрантів, переправлення яких організував безпосередньо підозрюваний «Інженер» тільки у 2017 році. Вартість такої послуги, залежно від країни кінцевого призначення, коштувала в середньому від 12 до 15 тис. дол.», - розповіли в управлінні.

В Одесі 13 травня вищезгаданого чоловіка було затримано, і, на підставі рішення міграційної служби, примусово відправлено на батьківщину - до Афганістану.

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У ГУ НП в області розповіли, що вказаний іноземець ще у 2007 році вперше був притягнутий до адміністративної відповідальності. Відзначається, що потужні злочинні зв'язки і відповідний досвід допомагали іноземцю уникати кримінальної відповідальності, незважаючи на низку відкритих проти нього кримінальних проваджень за фактами незаконного переправлення осіб через державний кордон.

«З 2007 року він тричі притягувався до кримінальної відповідальності. Останній раз - у Закарпатті ... Зараз йому заборонено в'їзд до нашої країни на тривалий час. Вживаються заходи щодо запобігання можливої «роботи» мережі з переправлення нелегалів, якою він може спробувати керувати з-за кордону», - сказав представник главку.

Вказується, що у іноземця був фіктивний дозвіл на постійне проживання в Україні. Також наголошується, що жоден незаконний мігрант з Афганістану або Пакистану не пересувався транзитом через Україну до країн ЄС без участі цієї людини.