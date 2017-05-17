Фінал Кубку України в Харкові: роботу метро продовжать, за порядком слідкуватимуть 2 тисячі поліцейських

Як повідомили у прес-службі поліції Харківської, очікується, що спортивний захід відвідають близько 38 тисяч вболівальників.

За забезпеченням порядку слідкуватимуть майже 2 тисячі працівників Нацполіції та курсанти вишів.

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Додатково 200 працівників патрульної поліції будуть забезпечувати охорону порядку поблизу стадіону "Металіст".

Також, як повідомили УНІАН у прес-службі Харківської ОДА з посиланням на Управління у справах молоді та спорту ОДА, у зв'язку з проведенням матчу роботу місцевого метрополітену продовжать до 1:00 четверга, 18 травня.

За відомостями прес-служби, також з 19:00 17 травня дві станції метрополітену – «Спортивна» та «Метробудівників» - працюватимуть лише на вихід.

Нагадаємо, 17 травня о 21:00 на стадіоні «Металіст» у Харкові розпочнеться фінальний матч Кубка України з футболу, в якому зіграють ФК «Шахтар» та ФК «Динамо».