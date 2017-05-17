Міжнародний день боротьби із гомофобією: у центрі Києва провели акцію із прапорами ЛГБТ (фоторепортаж)

Сьогодні, 17 травня, відзначається Міжнародний день боротьби із гомофобією. Саме цього дня у 1990 році гомосексуалізм був виключений із Міжнародної класифікації хвороб.

Відтак, сьогодні у середмісті столиці, активісти провели акцію проти гомофобії и трансфобії.

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Активісти вийшли на акцію біля Арки дружби народів із прапорами ЛГБТ-спільноти.

Як повідомляв УНІАН раніше, 27 квітня у центрі Києва активісти "Правого сектору" і "Свободи" зупинили роботи з розфарбування Арки Дружби народів. У ПС вважають, що таке прикрашання арки - прихована пропаганда ЛГБТ.

Пізніше, мер Києва Віталій Кличко заявив, що Арку дружби народів завершать оздоблювати, прикрасивши фрагментом орнаменту.

«Громадські організації подали заявку, щоб тимчасово оздобити Арку дружби народів кольорами веселки. Дехто почав казати, що це, нібито, якась не така символіка, натякаючи на певні організацій, – сказав мер. – У мене є фотографія 2010 року, коли арку підсвічували різними кольорами, і ні в кого не виникало зауважень. Ми знайшли компроміс. На тій ділянці, яка залишилася незавершеною, розмістять фрагмент українського орнаменту. Ніяких конфліктів не буде», – сказав тоді він.