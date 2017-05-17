У Раді заблокували спробу Шуфрича "протягнути" Лоліту до України

Комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки і оборони одноголосно відхилив проект постанови "Про звернення до СБУ щодо скасування рішення про заборону в'їзду на територію України громадянки РФ Лоліти Марківни Мілявської терміном на три роки" (№6408).

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Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив нардеп Дмитро Тимчук, зазначивши, що спроба Шуфрича "протягнути в Україну Лоліту Мілявську провалилася".

"Лоліту, може, комусь і шкода. Але суть у тому, що якщо в Україні проживають твої родичі, то треба як мінімум включати мізки, перш ніж гадити на голову Україні. Тут вже було вирішувати самій Лоліті - заробити пару доларів в окупованому Криму чи залишитися "в'їзною" в Україну. Вона свій вибір зробила, з чим її (та Шуфрича) вітаємо", - зазначив депутат.

Як повідомляв УНІАН, російську співачку Лоліту Мілявську 23 квітня не пропустили через кордон у Конотопі, знявши з потяга. Після відвідування окупованої Керчі через закриті КПВВ у 2015 році в'їзд в Україну їй заборонений на три роки.